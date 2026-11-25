Словаччина та Україна підписали угоду про передачу АТ "Укрзалізниця" трьох локомотивів, українська сторона зі свого боку запропонувала партнерам розглянути можливість передачі додаткових машин та комплектуючих для забезпечення регулярного руху поїздів, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Словаччина передає "Укрзалізниці" три локомотиви. Сьогодні у Братиславі ми з міністром внутрішніх справ Словаччини Матушем Шутаєм Ештоком підписали угоду про їх передачу", – повідомив він у телеграм-каналі у середу.

У міністерстві нагадали, що цього року внаслідок російських атак пошкоджено понад 400 українських локомотивів.

За словами Калашника, під час зустрічі сторони обговорили питання скорочення часу очікування на спільному кордоні. З українського боку вже розпочалася реконструкція пасажирської частини переходу "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

Крім того, зі словацькими колегами завершується робота над угодою про спільний контроль на кордоні.

Серед іншого, український міністр наголосив на готовності країни допомогти словацьким колегам у питанні запровадження системи "єЧерга" для перевізників.

"Окремо попросив підтримки для українських міст, які зазнають російських атак. Коли пошкоджено міст або через удари по енергетиці зупиняється електротранспорт, людям усе одно потрібно дістатися на роботу й повернутися додому", – додав Калашник.

За його словами, також було обговорено можливість передачі Україні тимчасових мостових конструкцій та автобусів для громад.

"Дякую пану міністру та словацькому народу за підтримку України. Особлива вдячність – за рішення, яке сьогодні закріпили підписами", – зазначив міністр.