Відповідно до європейського законодавства, оператор мережі не може одночасно здійснювати виробництво електроенергії. З метою збереження сертифікації ОГТСУ генеруючі активи пропонується передати до структури НАК "Нафтогаз України", що забезпечить їх подальшу експлуатацію.

З метою відповідності європейському законодавству Верховна Рада України у середу 243 голосами "за" ухвалила за основу урядовий законопроєкт №16146 "Про забезпечення відокремлення діяльності з виробництва електричної енергії оператора газотранспортної системи".

"Перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, презентуючи документ, наголосив на необхідності збереження 382 МВт новозбудованої розподіленої газової генерації", – повідомили в комітеті енергетики та ЖКП Ради.

За словами першого віцепрем'єра, з 1 січня 2027 року завершується дія тимчасового винятку, який дозволяє ОГТСУ здійснювати виробництво електроенергії і без відповідного законодавчого врегулювання подальша робота цих потужностей опиниться під загрозою.

"В умовах війни та дефіциту електроенергії збереження таких генеруючих потужностей є критично важливим для енергетичної системи України", – наголосив Шмигаль.

Своєю чергою голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус зазначив, що законопроєкт розроблено на виконання вимог Третього енергетичного пакета ЄС.

Законопроєктом пропонується створити шляхом виділу окреме господарське товариство зі 100%-ю державною часткою і передати йому майно, права та зобов'язання, пов'язані з виробництвом електроенергії.

Документ також передбачає врегулювати питання правонаступництва, земельних і майнових відносин, а також забезпечення збереження державної власності на відповідні активи з недопущенням їх приватизації.