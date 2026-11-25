Трьома основними пріоритетами Конференції з відновлення України у Таллінні 28-29 січня цього року (URC 2027), згідно домовленостей організаторів, є Фонд страхування підтримки бізнесу, "промисловий Рамштайн" та зимові пакети підтримки для української економіки, повідомив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

"Безумовно, крім цього, ми очікуємо багато двусторонніх додаткових угод, як на рівні бізнесів, так і між урядами", – сказав він на пресконференції у Києві у середу із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Кравченка, щодо "промислового (індустріального) Рамштайну", існують попередні домовленості щодо залучення до $100 млн концесійного капіталу.

"Ми розраховуємо і очікуємо, що ми зможемо збільшити цю суму. Також треба відзначити, що ця сума набагато більше залучає комерційне фінансування з плечем 2-3, тобто ми можемо до півмільярда очікувати, що це відкриє фінансування для українських компаній, які зможуть закуповувати обладнання у наших західних міжнародних партнерів", – зазначив глава Мінекономіки.

У питання пакетів зимової підтримки він наголосив, що наразі триває дуже активна і динамічна робота, за результатами якої очікується отримання "сотні мільйонів" фінансування або безпосередньо технічної допомоги для підтримки української економіки та громад у складний зимовий час.

"У нас була певний час дискусія, наскільки правильно … проводити URC саме в січні (всі попередні такі конференції проходили всередині літа – ІФ-У). Нам здається, що це може бути дійсно гарною нагодою для того, щоб мобілізувати міжнародну допомогу для підтримки проходження України зими. І це буде, безумовно, один із фокусів конференції", – заявив Кравченко.

Він додав, що галузевими пріоритетами мобілізації як фінансової, так і матеріально-технічної допомоги є енергетика та логістика.

"Ми дуже вдячні Естонії за те, що спільно працюємо над дуже практичними рішеннями по цим трьом напрямкам. Для нас важливо, щоб конференція дала практичні результати, які Україна – і громадяни, і бізнес – відчують вже найближчий час після завершення конференції. Цілимося на практично скоординовану роботу і, певне, що спільно зможемо досягти успішних результатів у конференції", – підсумував міністр.