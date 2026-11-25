У сфері кафе та ресторанів зареєстровано 11854 ФОПи за січень-жовтень 2026 року, що на 11% менше аналогічного періоду минулого року, та 552 нові компанії проти 574 нових компаній за аналогічний період 2025 року, повідомляється в Опендатабот.

У релізі зазначається, що у порівнянні довоєнним періодом нових ФОПів відкривається на 19% менше. Водночас 9 019 ресторанних ФОПів припинили діяльність цьогоріч. Закриттів також менше, аніж за той самий період торік – на 16%.

За рік ситуація з відкриттям компаній у ресторанній сфері майже не змінилася: зареєстровано 552 нові компанії проти 574, закрито 54 проти 53 за 10 місяців 2025 року. Водночас у порівнянні до того ж періоду 2021 року нові компанії у сфері стали відкривати майже вдвічі менше (було 941).