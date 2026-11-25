Виконати нові вимоги щодо облаштування укриттів до 4 березня 2027 року не готові 65% малих підприємців, водночас 74% опитаних зазначають, що не мають достатніх фінансових ресурсів для цього завдання, повідомили у Європейській Бізнес Асоціації за підсумками опитування серед фізичних осіб-підприємців – учасників проєкту Unlimit Ukraine.

У релізі зазначається, що саме малий бізнес, який має менше ресурсів та можливостей для облаштування укриттів, може зіткнутися з більш суттєвими труднощами під час адаптації до нових вимог. За результатами опитування, 65% підприємців наразі не готові до виконання нових правил, 25% оцінюють свою готовність як часткову, і лише 10% вважають, що вже готові.

Ситуація з доступом до укриттів є складною: 65% опитаних підприємців не мають укриття неподалік. Ще 9% мають укриття, що потребують дообладнання, 7% – укриття, відповідність якого вимогам потребує уточнення, а 2% зазначили, що укриття доступні лише у частині торгових точок компанії. Власне укриття або безпечний простір мають 6% опитаних підприємців, ще 11% повідомляють про доступне укриття неподалік.

Більшість підприємців також сумніваються, що перехідного періоду буде достатньо для виконання вимог. 58% респондентів, які ще не мають належного укриття, вважають, що часу до 4 березня 2027 року недостатньо. 24% не змогли оцінити, чи вистачить цього терміну, і лише 3% вважають його достатнім. Ще 15% зазначили, що питання не стосується їхньої компанії.

Одним із найбільших бар'єрів є фінансування: 74% підприємців зазначають, що не мають достатніх фінансових ресурсів для облаштування укриття та виконання нових вимог. Ще 6% мають частину необхідних коштів, але потребують додаткового фінансування. Достатність ресурсів підтвердив лише 1% опитаних.

Серед основних викликів під час підготовки до нових вимог підприємці також називають високу вартість будівництва або облаштування укриттів, відсутність відповідних приміщень, залежність від рішень орендодавців або балансоутримувачів, а також складність процедур погодження чи підтвердження відповідності укриттів.

Недотримання нових вимог може мати безпосередній вплив на операційну діяльність підприємств. Серед респондентів, які визначили можливі наслідки, 30% очікують на призупинення роботи під час повітряної тривоги жовтого рівня, 28% – на перехід до дистанційного формату роботи там, де це можливо, а 20% – на обмеження роботи частини об'єктів компанії.

Для підтримки бізнесу в процесі адаптації до нових вимог підприємці потребують державної фінансової підтримки або компенсації витрат, розвитку доступної інфраструктури укриттів поблизу підприємств, чітких роз'яснень та практичних рекомендацій, диференціації вимог для різних галузей, а також спрощення процедур погодження та перевірки укриттів.

Результати опитування свідчать про необхідність врахування можливостей малого бізнесу під час впровадження нових вимог, зокрема щодо доступу до фінансування, інфраструктури та практичних інструментів адаптації.

Опитування проводилося з 10 до 24 листопада серед фізичних осіб-підприємців – учасників проєкту з підтримки МСБ Європейської Бізнес Асоціації "Unlimit Ukraine". Участь в опитуванні взяли 88 респондентів.