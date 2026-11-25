Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили та припинили діяльність групи осіб, яка організувала у Чернівцях незаконне зберігання та оптовий збут спиртних напоїв, кальянного тютюну й сигарет відомих міжнародних брендів, вилучивши під час обшуків майно та підакцизні товари орієнтовною вартістю 35 млн грн.

Як повідомило БЕБ у середу, слідством встановлено, що упродовж 2026 року учасники схеми зберігали контрафактну продукцію в орендованому складському приміщенні та відправляли її оптовими партіями через поштові відділення кінцевим споживачам по всій Україні, ухиляючись від сплати податків.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майже 4,7 т кальянного тютюну, майже 27,4 тис. пачок сигарет і 600 пляшок алкоголю без марок акцизного податку, а також транспортний засіб, який використовувався для перевезення підакцизної продукції.

Досудове розслідування здійснюється за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Процесуальне керівництво забезпечують прокурори Офісу генпрокурора.