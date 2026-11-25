Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкну передачу Україні суховантажних суден для експорту зерна.

"Подякував уряду Естонії за рішення спрямувати 4,5 млн євро до Фонду підтримки транспорту України. Обговорили використання цих коштів для закупівлі дизельних локомотивів. Також порушили питання передачі Україні суховантажних суден для експорту зерна", – написав Корецький в телеграм-каналі за результатами зустрічі в Києві.

Також сторони обговорили підготовку до Конференції з відновлення України (URC 2027), яка відбудеться 28-29 січня в Таллінні.

"Як домовилися раніше з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, зважаючи на виклики цієї зими, основний фокус має бути на практичній допомозі для стійкості України. Усвідомлюючи ризики, з якими стикається бізнес через постійні російські атаки, під час URC-2027 плануємо запустити Фонд страхування воєнних ризиків та залучити до нього три млрд доларів. Це дасть змогу захистити активи бізнесу", – додав прем'єр.

Крім того, Корецький зазначив, що Україна розраховує на а участь Естонії в програмі "Індустріальний Рамштайн" для відновлення пошкоджених виробництв.

"До конференції важливо узгодити конкретні зобов'язання партнерів щодо першочергових зимових потреб України: генератори, зарядні станції, дизельне пальне та спецтехніка для його транспортування, модульні укриття, автобуси, допомога з мостами та переправами", – написав він.