Компанії "Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa") та ТОВ "Споживчий центр" (ТМ "ШвидкоГроші") отримали найбільший дохід від надання фінансових послуг серед фінансових компаній за три квартали 2026 року – відповідно 3 млрд 71,3 млн грн (2 млрд 857,8 млн грн р/р) та 2 млрд 350,0 млн грн (1 млрд 648,8 млн грн), свідчить статистика Національного банку України.

За даними регулятора, до п'ятірки лідерів за цим показником також увійшли ТОВ "ФК "Є Гроші" – 2 млрд 311,7 млн грн (1 млрд 762,3 млн грн), ТОВ "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") – 2 млрд 258,1 млн грн (1 млрд 790,9 млн грн) та ПрАТ "Укрфінжитло" – 2 млрд 248,3 млн грн (2 млрд 488,3 млн грн).

Наступні п'ять позицій посіли ТОВ "ОТП Лізинг" – 2 млрд 22,7 млн грн (1 млрд 247,1 млн грн), ТОВ "Мілоан" – 1 млрд 796,6 млн грн (1 млрд 285,7 млн грн), ТОВ "Бізпозика" – 1 млрд 771,5 млн грн (926,6 млн грн), ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "My Credit") – 1 млрд 747,4 млн грн (1 млрд 640,4 млн грн) та ТОВ "УЛФ-Фінанс" – 1 млрд 703,5 млн грн (418,1 млн грн).

Загалом із 362 (411) фінкомпаній у звітності Нацбанку три квартали 2026 року 309 (339) завершили із прибутком, загальна сума якого склала 17,2 млрд грн (15,1 млрд грн).

Лідером за обсягом чистого прибутку традиційно стало ПрАТ "Укрфінжитло", яке реалізує державну програму "єОселя", – 6 млрд 912,0 млн грн (6 млрд 329,1 млн грн).

Друге місце посіло ТОВ "Споживчий Центр" (ТМ "ШвидкоГроші") – 556,4 млн грн (310,0 млн грн), третє – ТОВ "ФК "Авентус Україна" (ТМ CreditPlus) – 404,8 млн грн (235,9 млн грн).

П'ятірку лідерів замикають ТОВ "Преміум Фінанс" – 307,7 млн грн (292,2 млн грн) та "Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa") – 289,5 млн грн (140,3 млн грн).

У наступній п'ятірці: ТОВ "НоваПей Кредит" – 284,8 млн грн (101,6 млн грн), ТОВ "ФК "ЄАПБ" – 276,4 млн грн (109,5 млн грн), ТОВ "ФК Актівітіс" (ТМ "ACTIVITIS") – 255,7 млн грн (163,4 млн грн, ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп" – 244,7 млн грн (233,5 млн грн) та ТОВ "ОТП Лізинг" – 240,1 млн грн (808,0 млн грн).

За підсумками трьох кварталів 2026 року збитковими були 53 (72) компанії із сукупним негативним фінрезультатом 234,3 млн грн (320,3 млн грн).

Найбільші збитки зафіксувало ТОВ ФК "Альянс Капітал Груп"– 135,0 млн грн (чистий прибуток – 96,5 млн грн), 23 листопада Нацбанк відкликав єдину ліцензію компанії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі через низку порушень вимог валютного законодавства.

Друге та третє місця за розміром збитків посіли ТОВ "Віжинфанд Юкрейн" – 21,8 млн грн (28,0 млн грн) та ТОВ "ФК "Ізі 24" – 19,2 млн грн (чистий прибуток 9,5 млн грн), 23 листопада Нацбанк відкликав у компанії ліцензію через визнання її ділової репутації небездоганною.

П'ятірку по збитковості закрили: ТОВ "ФК "Н.А. Груп" – 15,6 млн грн (чистий прибуток 368 тис. грн) та ТОВ "Фінанс Еліт Компані" – 14,5 млн грн (чистий прибуток 1,92 млн грн).

За витратами на оплату праці лідером залишилося ТОВ "УЛФ-Фінанс" – 211,8 млн грн (169,4 млн грн). Друге та третє місця посіли ТОВ "Споживчий Центр" (ТМ "ШвидкоГроші") – 187,4 млн грн (158,4 млн грн) та ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (ТМ "Moneyveo") – 185,2 млн грн (137,6 млн грн).

На четверте місце з третього опустилося ТОВ "ОТП Лізинг" – 183,5 млн грн (157,3 млн грн), п'ятірку замкнуло ПрАТ "Укрфінжитло" – 172,7 млн грн (130,8 млн грн).