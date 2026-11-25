Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий законопроєкт №16179 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо збереження та забезпечення сталої роботи державного підприємства (ДП) "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля", ДП "Регіональні електричні мережі" в умовах воєнного стану".

Як повідомило Міністерство енергетики України, метою прийняття закону є недопущення зупинки роботи державних вугледобувних та уранодобувних підприємств, шляхом відтермінування стягнення податкової заборгованості таких підприємств до закінчення шестимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ухвалення закону дасть змогу підприємствам направляти наявні фінансові ресурси на першочергові виробничі потреби, своєчасну виплату заробітної плати, релокацію державного майна з небезпечних районів.

Окрім того, очікується збереження робочих місць для понад 10 тис. працівників видобувної галузі.