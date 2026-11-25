Оголошення про запуск Фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків є одним з трьох основних цілей Конференції з відновлення України у Таллінні 28-29 січня наступного року (URC 2027), повідомив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

"Ми цілимось, що оголосимо той Фонд страхування, про який ми багато говоримо. Ми цілимось, що спільно з міжнародними партнерами, ми оголосимо його під час URC у Таллінні у січні", – сказав він на пресконференції у Києві із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

Кравченко нагадав, що ціль по Фонду страхової підтримки – сформувати на початковому етапі його капітал обсягом до трьох мільярдів доларів або євро, як з українського боку, так і з боку міжнародних партнерів.

"Це велика амбітна ціль, але ми її перед собою ставимо і будемо працювати спільно з нашими естонськими партнерами і іншими міжнародними партнерами, для того, щоб її досягти", – зазначив Кравченко.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Сергій Корецький на початку вересня анонсував, що в уряді готують довгостроковий механізм компенсації воєнних збитків для бізнесу. Як уточнив глава Мінекономіки, йшлося про ідею підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 21% для формування українського внеску у розмірі біля $1 млрд, під який залучити ще $2-3 млрд партнерського зовнішнього фінансування та надавати страхування перших втрат обсягом до $10 млн на одну юридичну особу з цього цільового фонду. Передбачалося, що таке страхування коштуватиме 2% від суми покриття у межах встановленого ліміту й його можна буде запустити вже з 1 січня 2027 року.

Втім, бізнес виступив переважно проти підвищення ПДВ для формування фонду, скептично цю можливість оцінили і у профільному парламентського комітеті. Але, як повідомив на бізнес-форумі 17 листопада заступник міністра економіки та довкілля Єгор Григоренко, після "другої, і третьої, і четвертої ітерації" ідеї фонду у Мінекономіки вже знають, де взяти 80% українського внеску без підняття ПДВ. За словами Григоренка, для обговорення технічних нюансів, зокрема, франшизи, планується провести приблизно за два тижні окрему розмову з експертами аналітичних центрів.

Заступник міністра економіки додав, що якщо вдасться сформувати такий Фонд страхування воєнних ризиків у розмірі $3-4 млрд й більше для покриття перших збитків, то глобальний перестраховий ринок готовий буде подвоїти цю суму.

Григоренко окремо наголосив, що сформувати такий Фонд необхідно, бо 2026 рік може стати перший роком з початку повномасштабної агресії, якщо не брати до уваги 2022 рік, коли обсяги руйнувань від російських атак перевищать обсяги капітальних інвестицій, які оцінюється "трошки менше ніж $10 млрд".