Виторг десятки найбільших компаній у ресторанній сфері за підсумками січня-вересня 2026 року зріс на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 25,67 млрд грн, повідомили в Опендатабот.

Незмінним лідером (70%) у вказаному періоді залишається McDonald's із виторгом у 17 млрд 956 млн 174 тис. грн, що на 15% більше, ніж за відповідний період торік. Втім чистий прибуток компанії скоротився на 14% – до 1,25 млрд грн.

Бренд KFC представляють три компанії – "Тесті Фуд" (із виторгом 1,17 млрд грн), "ГРГ-Україна" (968,2 млн грн) та "ДТС-Харків" (з 951 млн грн), в цілому із виторгом 3 млрд 89,2 млн за три квартали 2026 року.

Компанія "Контракт Продрезерв 5" з Дніпропетровщини, яка працює під брендом Briscola, отримала виторг в 2 млрд 992 млн 247 тис. грн.

До топ-10 також увійшли "Домінос Піцца Юкрейн" (Domino's Pizza), що отримала 493,3 млн грн, та "СНС Кейтеринг" – з виторгом 302,8 млн грн. А замикають десятку за виторгом кейтерингова компанія "Понтем.УА" (295,3 млн грн), компанія "Королівська пивоварня" (Dragon Park, група Emily Resort) з виторгом 285,6 млн грн та "Сушия" (261 млн грн).