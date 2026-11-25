Ухвалений Верховною Радою закон про ринки віртуальних активів (№10225-д) має сформувати прозорі правила роботи нового сегмента фінансового ринку, а Національний банк України (НБУ) відповідатиме за авторизацію та нагляд за окремими його учасниками, повідомила пресслужба регулятора.

"Національний банк очікує, що запровадження системного регулювання створить передумови для розвитку легального та прозорого ринку віртуальних активів в Україні, підвищення довіри до його учасників і залучення інвестицій у цифрову економіку", – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Водночас він наголосив, що розвиток цього ринку не повинен створювати загроз для монетарного суверенітету України, стабільності гривні та банківської системи.

За словами Пишного, Нацбанк приділятиме особливу увагу ризикам, пов’язаним з обігом токенів електронних грошей, використанням віртуальних активів як платіжного засобу, їх конвертацією у гривню та взаємодією сфери віртуальних активів із традиційною фінансовою системою.

Відповідно до ухваленої моделі регулятор відповідатиме за авторизацію та нагляд за емітентами токенів електронних грошей, а також надавачами послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які здійснюють їх обмін на кошти.

Авторизацію та нагляд за надавачами інших послуг у сфері віртуальних активів здійснюватиме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

У НБУ зазначили, що у фінальній редакції закону враховано його пропозиції щодо належного контролю за допуском іноземних токенів, усунення окремих регуляторних прогалин і штучних обмежень під час авторизації.

Регулятор очікує, що нові правила сприятимуть виведенню ринку віртуальних активів із тіні, посиленню захисту прав споживачів та інвесторів, розвитку конкуренції та підвищенню прозорості фінансових операцій. Закон також враховує основні підходи європейського регулювання ринків криптоактивів MiCA.

Як повідомлялося, Верховна Рада 25 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту та оподаткування віртуальних активів в Україні. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат.

Основні положення закону набирають чинності з 1 липня 2027 року.