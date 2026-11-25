Найбільшими проблемами для оператора системи передачі НЕК "Укренерго" в умовах масштабних атак РФ на енергетику є дефіцит високовольтного обкладання та підрядних організацій, повідомив член правління компанії Іван Юрик.

"У нас вузькі місця – це саме високовольтне обладнання, яке довго до нас їде, тому що його виробників у світі не так багато, а в Україні вони теж всі завалені замовленнями. Друге вузьке місце – це підрядники. Системних, структурованих підрядників, які в країні можуть будувати вчасно, теж не так багато", – сказав Юрик під час Energy Day 2026, організованому Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок.

Стосовно обладнання він зазначив, що компанія просить виробників максимально пришвидшити його виготовлення для "Укренерго", але "це все одно тривалий час".

Щодо питання залучення підрядних організацій для будівництва та відновлення об'єктів, за словами Юрика, "Укренерго" іноді доводиться втрачати контрагентів, оскільки вона не може конкурувати по ціні замовлення.

"Не тільки "Укренерго" дає роботу підрядникам. Є Агентство з відновлення, є місцеві ОВА, у них бюджети інколи загалом краще", – звернув увагу Юрик.

Водночас він наголосив, що основна кількість штатних працівників НЕК – це ремонтні бригади.

"Це одна з наших найсильніших сторін, де ми не чекаємо підрядника, ми швидко виїжджаємо на місця. Як тільки ДСНС нас допускає на підстанції, ми намагаємося швидко ремонтувати", – описав ситуацію Юрик.

При цьому член правління "Укренерго" звернув увагу, що РФ, знаючи про надійний захист трансформаторів, який можна зруйнувати тільки прямим влучанням балістики чи іншої важкої ракети, просто постійно атакує територію підстанцій, аби завдати багато дрібніших проблем і додати часу на відновлення.

Як повідомлялося, на цьому ж заході Юрик зазначив, що "Укренерго" з початку повномасштабної війни отримало більше EUR1 млрд донорської допомоги від зарубіжних партнерів. За його словами, завдяки міжнародній допомозі багато у чому вдається стабілізувати роботу енергосистеми у період інтенсифікації ворожих атак.