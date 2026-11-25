Фонд підтримки енергетики України отримав від Норвегії новий внесок у розмірі EUR46,3 млн, завдяки чому загальний обсяг її фінансової допомоги українському енергетичному сектору становить уже EUR255,6 млн, повідомила пресслужба Міністерства енергетики в телеграм-каналі у середу.

За інформацією міністерства, кошти спрямовуються на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення пошкоджених російськими атаками енергетичних об'єктів по всій країні.

"Вдячні Норвегії за незмінну солідарність з Україною. Така підтримка дає змогу оперативно знаходити й закуповувати обладнання для потреб енергетичних компаній та відновлювати роботу енергосистеми. Кожен такий внесок – це наша спроможність протистояти російському енергетичному терору та забезпечувати українців світлом і теплом", – зазначив перший віцепрем'єр-міністр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.