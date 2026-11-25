Окупована РФ Запорізька АЕС о 04:28 середи знову втратила сполучення з енергосистемою України через відключення лінія електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", повідомила НАЕК "Енергоатом".

Як пояснив український оператор АЕС, відключення ЗАЕС сталося внаслідок обстрілу російських військ на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції "Феросплавна".

За інформацією "Енергоатому", наразі власні потреби станції забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів.

"Систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через російські обстріли посилюють ризики ядерної аварії. Єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її єдиного законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом", – наголосила компанія.

Як уточнило Міністерство енергетики, це вже 17-та від початку року втрата зовнішнього живлення ЗАЕС.