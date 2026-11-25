Національний банк України (НБУ) завершив процес авторизації Юте Банку та видав йому банківську ліцензію – першу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомила пресслужба регулятора.

Рішення про видачу банківської ліцензії правління НБУ ухвалило 6 листопада 2026 року.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 13 листопада погодив нову редакцію статуту банку у зв'язку з втратою ним статусу перехідного та зміною найменування.

Запис про нове найменування, банківську ліцензію та статут Юте Банку внесено до Державного реєстру банків 18 листопада після державної реєстрації відповідних змін.

Як повідомлялося, ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк" було створено Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 17 грудня 2025 року в межах виведення з ринку неплатоспроможного РВС Банку. У січні 2026 року його єдиним акціонером стала естонська фінтех-група Iute Group AS, яка придбала 100% акцій банку.

Після докапіталізації банку новим власником ФГВФО 16 березня визнав його таким, що втратив статус перехідного. Нацбанк також погодив склад наглядової ради та правління, а також керівників ключових функцій банку.

Головою правління банку став Артур Муравицький, а наглядову раду очолив співзасновник Iute Group Тармо Сілд.

У 2026 році Iute Group кілька разів ухвалювала рішення про збільшення його статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій: у лютому – на 293 млн грн, у липні – на 103,8 млн грн, у жовтні – на 100 млн грн.

Після виведення з ринку РВС Банку в Юте Банку залишилося близько 12 тис. клієнтів. Стратегія розвитку банку на шість років передбачає збільшення клієнтської бази до 300 тис. активних клієнтів.