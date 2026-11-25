Уночі та вранці середи РФ вкотре атакувала об'єкти енергетики: електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії, повідомило Міністерство енергетики.

"Внаслідок атак зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях. У всіх постраждалих регіонах тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки ворога та постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють їх проведення і затримують відновлення електропостачання", – описало ситуацію міністерство.

За його інформацією, найскладнішою на ранок залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях, оскільки внаслідок атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання регіонів енергооб'єктів.

Щоб уникнути аварій через перевантаження обладнання, додатково застосовуються мережеві обмеження, пояснило Міненерго.