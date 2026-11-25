Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту та оподаткування віртуальних активів (ВА) в Україні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", розгляд документу розпочався у вівторок, а голосування - у середу. За відповідне рішення проголосували 271 народний депутат (проти - 8).

Документ запроваджує комплексне оподаткування операцій із віртуальними активами за аналогією з цінними паперами. Для фізиосіб оподатковуватиметься лише позитивний фінансовий результат (прибуток) за підсумками року за загальною ставкою ПДФО, тоді як обмін одних віртуальних активів на інші, прибуток у межах однієї мінімальної заробітної плати та безоплатно отримані токени не оподатковуватимуться. Для вже наявних активів передбачено перехідний період до кінця 2028 року зі зниженою пільговою ставкою ПДФО 5%.

Для юридичних осіб встановлюються спеціальні податкові різниці, операції з випуску та обміну ВА звільняються від ПДВ, а постачальникам послуг із ВА забороняється перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Заразом документ встановлює вимоги до постачальників послуг (криптобірж, кастодіанів тощо): вони зобов'язані пройти авторизацію, протягом 60 днів стати на облік та щорічно подавати звітність про операції резидентів України, що є першим кроком до впровадження міжнародних стандартів CARF та DAC8. За порушення передбачені штрафи (на період адаптації ринку діятиме їх суттєве зменшення), а також прописано правила зберігання активів клієнтів і захисту їхніх прав.

Крім того, законопроєкт встановлює заборону на недобросовісну рекламу віртуальних активів (зокрема просування криптовалют як платіжного засобу в Україні чи обіцянки гарантованого прибутку), посилює механізми фінансового моніторингу та перевірки джерел походження коштів за аналогією з банківським сектором і запроваджує правовий захист для викривачів порушень.

Закон набирає чинності з 1 липня 2027 року.

Як повідомлялося, легалізація та врегулювання ринку віртуальних активів (криптовалют) є одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility. Його необхідно було виконати у ІІІкв.-2026 року. Також запровадження цих реформ необхідне для гармонізації українського законодавства з нормами ЄС (зокрема регламентом MiCA)

У першому читанні за основу документ був схвалений парламентом 3 вересня 2025 року.

23 листопада, після додаткових консультацій із НБУ та внесення технічних коректив і уточнень для узгодження підходів до регулювання ринку, фінкомітет вдруге рекомендував ухвалити законопроєкт у цілому. Тоді ж комітет врахував пропозицію бізнесу щодо продовження строків відновлення втрачених або знищених платниками податків первинних документів: на період із 1 серпня 2026 року до 31 грудня 2027 року цей строк збільшується з 90 до 180 календарних днів, строк перенесення документальної перевірки у зв'язку з їх втратою зростає до 210 днів, а на період відновлення документів та перенесення перевірки зупиняється перебіг строку давності.