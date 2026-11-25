Співвласники Codex Energy Артур Лупашко та Олександр Ганчев інвестували EUR800 тис. у будівництво гібридної станції з сонячними панелями на 6,8 МВт і накопичувачами на 15 МВт·год в Чернівцях, загальний бюджет проєкту становить EUR7,3 млн, повідомили у пресслужбі проєкту агентству "Інтерфакс-Україна".

Енергопарк у Чернівцях планують ввести в експлуатацію у травні 2027 року. Це другий енергетичний проєкт компанії. У грудні цього року готують запуск енергопарку (СЕС на 4,5 МВт та УЗЕ на 20 МВт·год) у Болграді Одеської області із загальним обсягом інвестицій EUR6,3 млн.

Обидва проєкти реалізуються зі стартовими інвестиціями співвласників Codex Energy, решту коштів компанія залучає від приватних інвесторів через енергетичний кооператив, внески – від EUR20 тис.

"Ми не можемо пропонувати людям вкладатися в те, у що не вкладаємо самі. Тому першими гроші в Чернівці заходять від нас із Артуром. Це наша відповідь на питання, наскільки ми віримо в цей проєкт", – каже співзасновник і директор Codex Energy Олександр Ганчев.

Буковину для другого проєкту обрали не випадково, пояснюється в релізі. З початку повномасштабної війни через область пролягає один із головних транспортних коридорів між Україною та Європою, сюди релокують підприємства і створюють нові. Кожен новий цех – це додаткове навантаження на мережу, і регіону потрібна власна генерація поруч зі споживачами, а не за сотні кілометрів.

За попередніми розрахунками, за рік енергопарк вироблятиме близько 6,5-7 млн кВт·год – приблизно стільки споживають за рік півтори тисячі українських родин. А повністю заряджені накопичувачі вміщують стільки енергії, скільки понад тисяча сімей використовує за цілу добу.

Проєкт стартує на тлі тривожних прогнозів. У листопадовій оцінці енергетичної безпеки України Міжнародне енергетичне агентство назвало дефіцит потужності взимку 2026-2027 років імовірним. Імпорт з Європи, за оцінкою агентства, повністю закрити його не зможе. Серед рекомендацій МЕА – ширше використання систем накопичення енергії та зниження навантаження у вечірній пік. В компанії підкреслюють, що саме на ці години і розрахований енергопарк.

До травня 2027 року на майданчику мають змонтувати панелі, батареї та інвертори, налаштувати обладнання і підготувати інфраструктуру для підключення. Після запуску сонячна частина і накопичувачі запрацюють як одна система: вдень вироблятимуть, увечері віддаватимуть.

Сodex Energy бере на себе весь цикл: від пошуку ділянки й проєктування до будівництва та управління станцією після запуску. Генеральним підрядником енергопарку виступає UNISOLAR, а комерційну роботу на ринку електроенергії вестиме KNESS.

Сodex Energy входить до Ribas Hotels Group – міжнародної керуючої компанії повного циклу, яку заснував Артур Лупашко. RHG управляє десятками об'єктів в Україні та за кордоном. З 2014 року в її проєкти, за даними компанії, увійшли понад 1,2 тис приватних інвесторів. Codex Energy переносить цю логіку (професійно керувати активом і звітувати перед інвесторами) на проєкти енергетики.