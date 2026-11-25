В межах проєкту ПРООН в Україну для підтримки громад вже завезено газотурбінне генерувальне обладнання загальною потужністю понад 500 МВт, повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль в Телеграм-каналі ввечері 24 листопада.

"У межах наших домовленостей із керівником ПРООН Александером Де Кроо з наступного року діятиме інструмент ПРООН Ukrainian Energy Installation Facility, який дозволить спростити процедури закупівлі повного циклу послуг – від проєктування до сервісного обслуговування", – написав він.

Як зазначив Шмигаль під час діалогу з громадами в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, цього року на підтримку встановлення розподіленої генерації в громадах з держбюджету виділено близько 2 млрд грн. Ці кошти призначалися на встановлення вже закуплених установок, а саме на будівельні роботи, мережі, додаткове обладнання.

"Своєю чергою спільно з НКРЕКП ми прийняли необхідні акти, якими значно спростили підключення й використання такого обладнання", – нагадав перший віцепрем'єр. Зокрема, за його словами, було запроваджено додаткову послугу – так званий "резерв заміщення". Це компенсація від ринкової ціни плюс додаткові кошти на компенсацію собівартості, якщо в якісь години вона вища.

"Усі інструменти є. Готові провести окрему роботу з громадами, щоб їхнє обладнання почало працювати й генерувати електроенергію для людей", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, за інформацією першого віцепрем'єра – міністра енергетики Дениса Шмигаля, в Україні станом на жовтень цього року вже діяло 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.