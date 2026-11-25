Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура представив партнерам конкретні потреби компанії у закупівлях на 2027 рік на Дні постачальника, організованому групою "Нафтогаз".

Як повідомили в компанії, у 2027 році компанія зосередиться на п'ятьох пріоритетних напрямах: інженерний захист об'єктів, буріння та підтримання видобутку, модернізація виробничих систем і технологій, виробничі сервіси та спеціальна техніка, мережа АЗК і логістика постачання.

"Для нас закупівлі – це питання швидкості та надійності: від своєчасного отримання обладнання й послуг залежать видобуток, безпека людей і робота мережі. Захист людей та інфраструктури – частина нашої щоденної операційної роботи", – зазначив Кукура.

Він нагадав, що "Укрнафта" активно переносить частину потужностей під землю, будує захисні конструкції, формує резерв обладнання та посилює автономне енергозабезпечення.

"Цього року на АЗК UKRNAFTA у Києві та області вже встановили перші бетонні укриття. Такі конструкції довели свою ефективність у прифронтових регіонах. У 2027 році плануємо спорудити захисні конструкції "під ключ" на 17 виробничих об'єктах і встановити 58 модульних укриттів на АЗК", – додав голова правління.

Водночас "Укрнафта" продовжує нарощувати видобуток. У 2027 році компанія планує пробурити 15 нових свердловин і провести 32 операції з гідророзриву пласта. Для цього, зокрема, планується закупити понад 8,8 тис. т трубної продукції, 40 установок електровідцентрових насосів і 296 штангових свердловинних насосів.

Водночас для розвитку виробничих сервісів планується закупити 17 верстатів із числовим програмним керуванням та обладнання для капітального ремонту свердловин, а для мережі АЗК – 50 бензовозів і будівельно-монтажні роботи на 20 станціях.

"Запрошуємо до участі в закупівлях як компанії, з якими вже співпрацюємо, так і потенційних нових партнерів", – звернулися в компанії до потенційних партнерів.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку; видобуток нафти і газу; надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.