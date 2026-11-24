Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підсумками відбору визначив компанію Ernst & Young виконавцем незалежної оцінки організаційних практик та практик доброчесності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Оцінка проводитиметься на виконання зобов'язань України в межах Плану України за програмою Ukraine Facility", – повідомив регулятор у вівторок.

Її мета – проаналізувати відповідність поточних практик НКРЕКП застосовним вимогам національного законодавства та регуляторним вимогам, а також визначити перспективи подальшого інституційного розвитку комісії. Особливу увагу буде приділено можливостям посилення її інституційної спроможності та стійкості, подальшого наближення до найкращих європейських і міжнародних практик та acquis ЄС.

За інформацією регулятора, аудит триватиме 16 тижнів. Він передбачатиме комплексну оцінку п'яти ключових напрямів: процесів прийняття рішень, етичних практик, антикорупційної програми, комунікаційної політики, а також фінансових процесів, що охоплюють прийняття фінансових рішень, бюджетування, закупівлі та звітність.

"НКРЕКП всебічно сприятиме проведенню аудиту та забезпечуватиме необхідну взаємодію з EY та ЄБРР у межах визначених процедур", – стверджують в ній. Зокрема, регулятор сприятиме доступу до документів та інформації, необхідних для виконання завдання, з дотриманням вимог законодавства України, режиму конфіденційності та обмежень, зумовлених воєнним станом і міркуваннями національної безпеки.

Проведення незалежного аудиту є важливим кроком у подальшому зміцненні інституційної спроможності НКРЕКП, підвищенні прозорості, доброчесності та ефективності внутрішніх процесів, а також посиленні довіри до регулятора, наголосили в комісії.

Результати аудиту та рекомендації стануть основою для визначення подальших напрямів удосконалення практик врядування комісії з урахуванням європейських стандартів і міжнародного досвіду.