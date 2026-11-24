Понад половину українців планують витратити на зимовий відпочинок більше ніж 30 тис. грн, найпопулярніша тривалість поїздки – три-чотири ночі (39% опитаних), йдеться у дослідженні Ribas Hotels Group "Зимовий туристичний сезон 2026-2027 років та перспективи готельних інвестицій".

За результатами проведеного у листопаді опитування, 79,7% планують зимову поїздку, але ще не забронювали проживання, а 6,5% вже забронювали. Для більшості опитаних зимові подорожі стали регулярними. 67,5% респондентів подорожували протягом усіх трьох останніх зимових сезонів, а ще 19,5% – протягом двох із трьох.

При цьому безпекова ситуація залишається одним із чинників невизначеності: 48% респондентів ще не ухвалили остаточного рішення щодо подорожі.

Найпоширенішим запланованим бюджетом на відпочинок є 30-50 тис. грн (30,9% опитаних), 10-20 тис. грн готові платити 25,2%, понад 50 тис. грн – 23,6%, 20-30 тис. грн – 16,3%, до 10 тис. грн – 4,1% опитаних. Найпопулярнішою тривалістю відпочинку названо три-чотири дні (39%), п'ять-сім ночей готові обрати 36,6% опитаних, дві ночі назвали 16,6%, інше – 8,1%.

При цьому готовність платити суттєво відрізняється залежно від напрямку. На преміальних гірськолижних курортах найпопулярніший прийнятний тариф у звичайні дні – від 4 до 6 тис. грн за стандартний двомісний номер зі сніданком. На новорічні свята цей діапазон зміщується до 6-8 тис. грн.

За прогнозом Ribas Hotels Management, середня вартість проданого номера за добу (ADR) у зимовому сезоні становитиме 7 200 грн у Буковелі та Прикарпатті, 5 000 грн у Київській області, 4 800 грн на Закарпатті, 2 790 грн у Львові та 2 100 грн в Одесі.

Ribas Hotels Group – міжнародна керуюча компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу, створена 2014 року в Одесі. У портфелі Ribas Hotels Group проєкти на етапі будівництва, запуску або в управлінні в Україні, Польщі, Туреччині та на Балі. Компанія розвиває міські й курортні готелі під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments.