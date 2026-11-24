Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-жовтні 2026 року збільшився на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як за підсумками січня-вересня зростання становило 0,9%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з оприлюдненими у вівторок даними, позитивна динаміка була забезпечена підприємствами, які збільшили виробництво на 10%, тоді як у господарствах населення його скорочення за результатами 10 місяців становило 4,5%.

Як уточнив Держстат, виробництво продукції рослинництва за січень-жовтень 2026 року зросло на 6,9%, у тому числі підприємствами – на 9,9%, тоді як у господарствах населення зафіксовано його невелике зменшення – на 0,1%.

У тваринництві за результатами 10 місяців обсяги скоротилися на 0,1%: 10,3% зростання обсягів виробництва підприємствами не вистачило, щоб перекрити падіння в господарствах населення на 17,3%.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком.