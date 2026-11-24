Верховна Рада у вівторок відхилила законопроєкт "Щодо залучення стратегічного іноземного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу України" (№16038) та двох альтернативних до нього.

Як повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання 192 нардепи підтримали ініціативу (за необхідного мінімуму 226 голосів). Не вистачило голосів для відправлення документа на повторне перше читання та для відправки на доопрацювання ініціатору (Кабінету міністрів).

Як повідомлялося, Кабмін схвалив цей законопроєкт на початку червня цього року та через зміну складу уряду документ було внесено до Верховної Ради тільки 4 вересня, а 21 вересня було зареєстровано альтернативний законопроєкт (№16038-1).

Законопроєкт врегульовує порядок проведення конкурсу на обрання міжнародного стратегічного інвестора, набуття створеним ним інфраструктурним інвестором ринків капіталу права власності на акції Розрахункового центру та Національного депозитарію (НДУ), а також набуття державою права власності на акції такого інфраструктурного інвестора. Крім того, документ визначає структуру акціонерів Нацдепозитарію (зокрема, мажоритарну частку Нацбанку України у 50%+1 та зняття обмежень на голосування всіма акціями для існуючих пов'язаних із державою акціонерів) і статус акцій НДУ та Розрахункового центру, що належать НБУ.

Очікується, що створення вертикально інтегрованої інфраструктури ринків капіталу допоможе залучити значні кошти для відновлення та відбудови України, зміцнити стійкість і розвиток ринків капіталу завдяки стратегічним інвестиціям, а також спростити доступ до ринку для учасників, зокрема, міжнародних, що має стимулювати активність роздрібних інвесторів і приплив внутрішнього капіталу. При цьому ухвалення закону не матиме впливу на ринкове середовище, захист прав суб'єктів господарювання, громадян і держави, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я та екологію.

27 жовтня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка мала зауваження до урядового законопроєкту і яку Нацбанк України звинуватив у гальмуванні документа, 20 жовтня на засіданні профільного парламентського комітету "сторони почули одна одну", зараз ведеться робота над доопрацьованою версією законопроєкту разом з учасниками ринку.

Розробці законопроєкту передувало підписання у липні 2025 року на Конференції з відновлення України у Римі меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки, Мінфіном, Національним банком України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо підтримки інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні.

Після підписання цього меморандуму Нацбанк на початку вересня 2025 року повідомив про старт його реалізації. Першим етапом стала оптимізація структури власності та корпоративного управління Національного депозитарію України (НДУ) шляхом передачі держчастки, якою управляла НКЦПФР, в управління НБУ.

Далі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія своєю чергою створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру (РЦ). Окрім того, ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а НБУ – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який повинен функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів, шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.