НЕК "Укренерго" з початку повномасштабної війни отримало більше EUR1 млрд донорської допомоги від зарубіжних партнерів, повідомив член правління компанії Іван Юрик під час Energy Day 2026, організованому Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок.

"Це не кредит, а кошти, надані саме у донорській допомозі. Очевидно, що це USAID, світові банки, німці, французи, японці, Європейський банк реконструкції і розвитку. Ми дуже цінуємо цю допомогу, що для нас важливо – це довіра, що допомога використовується ефективно", – сказав він.

За словами Юрика, завдяки міжнародній допомозі багато у чому вдається стабілізувати роботу енергосистеми у період інтенсифікації ворожих атак, коли немає великих простоїв, немає знищень енергооб'єктів, а також відсутня корупція у діяльності системного оператора.

"Хочу сказати, що нам дає можливість стояти у першу чергу – це наші ремонтні бригади, це наш аварійний запас, який ми намагаємося створювати, і, очевидно, ця міжнародна допомога", – зазначив він.

Член правління наголосив, що у співпраці з зарубіжними донорами дуже важливим питанням є питання корупції.

"Нам необхідно показувати партнерам, що коли ми помічаємо якісь зловживання, ми з ними боремося на системному рівні", – констатував він.