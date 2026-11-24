Українська Рада Бізнесу (УРБ) звернулася до народних депутатів і керівників парламентських фракцій та груп із закликом забезпечити своєчасне доопрацювання законопроєкту №15108-1 щодо особливостей протимінної діяльності та удосконалення гуманітарного розмінування, а також прискорити реформування системи протимінної діяльності.

У зверненні на сайті УРБ зазначається, що від результативності розмінування залежать відновлення роботи підприємств, обробка земель аграріями, відбудова інфраструктури громадами та реалізація проєктів інвесторами, тоді як забруднення вибухонебезпечними предметами призводить до недоступності виробничих активів, втрати доходів і робочих місць, додаткових витрат та невизначених строків відновлення.

За даними організації, під час повномасштабної війни площа мінного забруднення зросла з приблизно 16 тис. кв. км до 132 тис. кв. км, а ракетно-дронові атаки спричиняють забруднення і в глибокому тилу. Водночас система управління та організації протимінної діяльності досі значною мірою спирається на підходи часів Операції Об'єднаних сил, до її реалізації залучено 13 центральних органів виконавчої влади, а чинний Національний орган працює за колегіальним принципом і має консультативно-дорадчий статус.

В УРБ вказали на результати аудиту Рахункової палати щодо гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, який зафіксував неузгоджене планування, дублювання повноважень, недосконалу координацію, недоліки обліку та звітності, а також ускладнений механізм компенсації витрат аграріям. Крім того, у Білій книзі Інституту Тоні Блера, підготовленій на замовлення уряду, наголошується на розпорошенні повноважень, розмитій відповідальності та ускладненій координації і пропонується створення єдиного відповідального органу, а неузгодженість обміну даними призводить до повторних нетехнічних обстежень.

Законопроєкт №15108-1, як зазначили в УРБ, направлений на розмежування повноважень й обов'язків органів управління, усунути дублювання функцій, упорядкувати планування, обмін даними та координацію міжнародної допомоги, а також запровадити зрозумілі й прозорі процедури для операторів, бізнесу та землевласників із дотриманням безперервності робіт під час перехідного періоду. При цьому документ потребує доопрацювання з урахуванням позицій держорганів, практичного досвіду операторів, бізнесу та землекористувачів.

В об'єднанні також наголосили на необхідності враховувати скорочення гумфінансування у світі: за даними управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), у 2025 році його обсяги впали до найнижчого рівня з 2016 року, а станом на кінець жовтня донори профінансували 23,4% заявлених гуманітарних потреб (на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року). Водночас за оцінками Програми розвитку ООН (UNDP), потреби України у протимінній діяльності перевищують $34 млрд, що неможливо покрити лише традиційними механізмами фінансування, тож гумрозмінування потрібно розвивати як окрему галузь економіки, здатну залучати інвестиції.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт №15108-1 (альтернативний до основного урядового №15108) зареєстровано у Раді 14 квітня 2026 року. Його ініціаторами є, зокрема, Ігор Герасименко, Федір Веніславський, Ігор Копитін. Документ передбачає запровадження трирівневої моделі управління протимінною діяльністю та розмежовує формування політики й її реалізацію. Зокрема, передбачається роль Національного органу з питань протимінної діяльності як майданчика стратегічної координації, створення Національного агентства гуманітарного розмінування (центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який формуватиме й реалізовуватиме політику та затверджуватиме стандарти) і Центру гуманітарного розмінування як "єдиного вікна" для операторів та донорів.

Документ також упорядковує ринок гуманітарного розмінування через вимоги до сертифікації операторів, процесів і обладнання та створення відповідного реєстру. Крім того, проєкт передбачає запуск інтегрованої системи управління даними (зокрема, з Реєстром територій), запровадження єдиного бюджетного планування, багаторівневий контроль якості робіт та створення Ради донорів при Національному агентстві для координації міжнародної допомоги.

Законопроєкт також спрямований на інтеграцію питань соціального захисту постраждалих від вибухонебезпечних предметів у загальну систему протимінної діяльності та визначає механізм поетапного переходу до оновленої моделі управління. За пояснювальною запискою, ухвалення ініціативи не потребує додаткових бюджетних коштів і має реалізовуватися в межах чинних бюджетних призначень органів виконавчої влади та інших не заборонених джерел.