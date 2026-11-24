Міністерство економіки та довкілля України спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою (ДПС) опрацює механізм, який дозволить визнавати "єЧек" у банківських застосунках повноцінним фіскальним чеком, повідомив заступник міністра економіки та довкілля Олександр Циборт за результатами засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань мікро-, малого підприємництва та самозайнятості (МСБ).

За його словами, наразі "єЧек" не може замінити паперовий, оскільки відсутнє однозначне роз'яснення щодо його фіскального статусу в банківському застосунку, через що бізнес побоюється штрафів і продовжує друкувати паперові чеки навіть у разі оплати карткою. Циборт зазначив, що до банківських застосунків уже доставлено понад 78 млн електронних чеків, а повна заміна паперових чеків під час безготівкової оплати карткою дасть можливість бізнесу значно заощадити фінансові ресурси.

"За нашими оцінками, повна заміна паперових чеків при оплаті карткою заощадила б бізнесу сотні мільйонів гривень на рік, а країні – тисячі тонн паперу. Покупцю теж зручніше: чек зберігається в застосунку банку і не губиться", – написав він у Facebook.

Заступник міністра економіки навів приклад великої аптечної мережі на 2,4 тис. точок, яка щомісяця витрачає 300-350 тис. грн лише на чековий папір, а разом з обслуговуванням принтерів і роботою персоналу ці витрати сягають близько 500 тис. грн.

Як повідомлялося, учасники першого установчого засідання МРГ з питань мікро-, малого підприємництва та самозайнятості під головуванням міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка 23 листопада підтримали пропозиції щодо обмеження штрафів за технічні помилки під час застосування РРО, а також домовилися опрацювати нову модель зупинення реєстрації податкових накладних і підходи до оподаткування ФОП.