Верховна Рада схвалила проєкти постанов щодо перегляду уряду рішень про роботу бізнесу під час "жовтого" рівня тривог та щодо зобов'язання побудови укриттів (законопроєкти №16207 та №16191).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні у вівторок рішення щодо законопроєкту №16207 (перегляд роботи під час жовтих тривог) підтримали 302 нардепи (проти – жодного), рішення №16191 (щодо укриттів) підтримали 301 нердеп (жодного голосу проти).

Як зазначив під час спілкування з журналістами у вівторок автор законопроєкту №16207 та нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос"), ухвалена постанова зобов'язує уряд переглянути положення постанови №1092, за якими бізнес без облаштованого укриття з 5 грудня має припиняти роботу під час "жовтої" повітряної тривоги. За його словами, парламент пропонує дозволити підприємцям працювати під час "жовтого" рівня небезпеки на власний розсуд, закріпивши за бізнесом обов'язок інформувати про тривогу та розташування найближчого укриття, а за працівниками і клієнтами – право самостійно ухвалювати рішення щодо припинення роботи чи переходу в укриття.

"Постанова передбачає переглянути позицію, де держава має відповідати за укриття, а бізнес має платити податки. Вона передбачає, що уряд має переглянути свої рішення і дозволити бізнесу працювати в "жовту" тривогу. Якщо власник бізнесу вважає, що хоче зачинятися в "жовту" тривогу – це його повне право. Друге – якщо співробітник вважає, що бачить небезпеку, він має право зупинити будь-яку роботу і піти в укриття. Третє, що залишається у відповідальності бізнесу, – це попередити про відповідну повітряну тривогу і повідомити, де знаходиться укриття", – сказав Железняк.

Законопроєкт №16191 пропонує дозволити підприємствам, які не мають тимчасових або постійних укриттів у приміщеннях чи на своїй території, продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги за згодою працівників.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову №1092 від 4 вересня 2026 року про заборону діяльності підприємств під час "жовтого" рівня загрози за відсутності укриття чи "безпечного простору", встановивши тримісячний перехідний період для роботи без укриття – до 4 грудня 2026 року.

29 жовтня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про намір уряду надати підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів та збір військовими адміністраціями даних про виконання вимог до 4 березня. За його словами, укриття не обов'язково має бути на території підприємства, а вимоги до нього залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів на об'єкті.

18 листопада міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомив, що уряд найближчим часом представить оновлені правила роботи бізнесу під час повітряних тривог, шукаючи баланс між безпекою людей і безперервністю роботи підприємств, а наступним кроком спільно з МВС та профільними відомствами перегляне вимоги до укриттів, спростить процедури їх облаштування та опрацює механізми фінансування таких проєктів.

Того ж тижня парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді звернутися до Кабінету Міністрів щодо перегляду постанови №1092, зокрема з проханням дозволити підприємствам продовжувати роботу під час "жовтого" рівня загрози без облаштування укриттів за наявності добровільної письмової згоди працівників із підтвердженням їхнього права у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття.

22 листопада набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів петиція, подана 23 жовтня на сайті Кабміну, із закликом скасувати норми постанови №1092 про обов'язкову зупинку бізнесу під час повітряної тривоги та обов'язкове облаштування укриття як умову роботи і замінити їх моделлю відповідальності власника.