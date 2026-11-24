ТОВ "Ріал Естейт 7" стало єдиним учасником і переможцем аукціону з продажу державним ПриватБанком стадіону "Дніпро-Арена" та тренувальної бази у Дніпрі, свідчать дані системи "Прозорро.Продажі".

Ціна реалізації лота становить 67,452 млн грн із ПДВ. Стартова ціна становила 55,633 млн грн без ПДВ, закрита цінова пропозиція компанії – 56,21 млн грн без ПДВ.

За даними ресурсу YouControl, засновниками ТОВ "Ріал Естейт 7" є Владислав Штіпельман із часткою 32,5%, Руслан Шостак, Дмитро Харченко та Олексій Марков – по 22,5%.

Штіпельман є засновником Sol Union Group, Шостак – співвласником мереж EVA та Varus, Харченко – співвласником Vertex Group, Марков очолює Асоціацію футболу Дніпропетровської області.

Переможець аукціону має підписати протокол, провести розрахунок та укласти договір купівлі-продажу. Передача майна покупцю передбачена після повного розрахунку та отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію або висновку про відсутність необхідності його отримання.

До лота входять стадіон загальною площею 15,95 тис. кв. м, комплекс тренувальної бази площею 13,06 тис. кв. м та окреме крите футбольне поле площею 7,47 тис. кв. м.

"Дніпро-Арена" розрахована на 31 тис. глядачів, має VIP-ложу на 296 місць і ресторан на 550 місць. Футбольне поле розміром 105×68 м обладнане системами підігріву й автоматичного поливу та штучним освітленням.

До тренувальної бази входять чотири поля з натуральним покриттям, три відкриті поля зі штучним покриттям, крите поле з трибунами на 506 місць, котеджне містечко, спальний корпус, медико-реабілітаційний центр, басейн і тренажерна зала.

Земельні ділянки під об'єктами перебувають у комунальній власності. Частиною з них ПриватБанк користується на підставі договорів оренди, щодо однієї ділянки право користування перебуває на стадії оформлення.

Як повідомлялося, попередні аукціони з продажу "Дніпро-Арени" та тренувальної бази не відбулися через відсутність учасників. Найвища стартова ціна комплексу становила 150 млн грн на торгах у жовтні 2025 року.

ПриватБанк – найбільший банк України. Його загальні активи, за даними Нацбанку, на 1 жовтня 2026 року становили 1 трлн грн, або 23,0% активів банківської системи.