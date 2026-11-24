Литовський маркетплейс оригінальних запчастин з авторозбірки Ovoko запускає продажі в Україні, замовлення доставляє "Нова пошта" за 3-6 робочих днів, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

Україна стала для компанії 11 ринком та першим за межами ЄС, який матиме свій маркетплейс. Обираючи перший ринок для такої експансії, Ovoko розглядала два варіанти: Велику Британію та Україну.

"Україна сьогодні перебуває у надзвичайно складних обставинах, і ми усвідомлюємо відповідальність, з якою підходимо до виходу на цей ринок. Ми підтримували Україну раніше, а тепер хочемо зробити свій внесок через те, що вміємо найкраще: розвивати технології, забезпечувати надісний сервіс і будувати довгострокові партнерства з українським бізнесом", – зазначає генеральний директор Ovoko Юстінас Барановскіс (Justinas Baranovskis).

Він зазначив, що протягом багатьох років Ovoko розвивала технології, які допомагають людям простіше знаходити, купувати й отримувати автозапчастини з інших країн. "Ми переконані, що ця інфраструктура може бути справді корисною для українських водіїв та СТО, адже відкриває ширший доступ до запчастин за доступними цінами", – прокоментував Барановскіс.

Відтепер українські водії та СТО можуть замовити на ovoko.ua понад 15 млн вживаних автозапчастин від більш ніж 1,2 тис перевірених продавців із Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Каталог для українського ринку формують продавці саме з цих чотирьох країн, оскільки для них Ovoko може гарантувати повну відповідність експортному законодавству. Доставку здійснює "Нова пошта", а замовлення надходять протягом 3-6 робочих днів, кожне відправлення застраховане.

Сайт вже доступний українською мовою. Ціни на ovoko.ua зазначено в гривнях за курсом Національного банку України та вже враховують вартість доставки й сервісний збір Ovoko. Оплатити замовлення можна банківською карткою.

Замовлення вартістю до EUR150 не обкладаються ввізним митом і ПДВ. Для дорожчих замовлень українська митниця нараховує 10% мита та 20% ПДВ лише на суму, яка перевищує EUR150. Ці платежі сплачуються окремо під час митного оформлення.

Покупці можуть повернути запчастини протягом 14 днів. Для посилок вагою до 30 кг зворотна доставка безкоштовна.

Барановскіс розповів, що ринок оригінальних запчастин з розбірки займає важливе місце в автомобільній галузі багатьох європейських країн. Наприклад, у Франції – одному з найбільших ринків Ovoko – законодавство зобов'язує автосервіси пропонувати клієнтам вживані запчастини. Водночас країни Балтії мають значний досвід ремонту автомобілів і великий вибір деталей з авторозбірок.

Протягом останнього десятиліття Ovoko об'єднує європейські країни, де попит і пропозиція автозапчастин відрізняються, допомагаючи продавцям і покупцям знаходити одне одного, розвивати торгівлю та обмінюватися досвідом. "Ми плануємо й надалі розширюватися в Європі, використовуючи досвід, здобутий на українському ринку, для розвитку нашої мережі, – каже він.

Ovoko – литовська технологічна компанія, що розвиває онлайн-маркетплейс оригінальних запчастин з розбірки і створює програмні рішення для авторозбірок. Компанію засновано 2016 року в Литві.

Ovoko співпрацює з продавцями із 17 ринків постачання, а запчастини через платформу продаються в країнах материкової частини ЄС і відтепер в Україні. Сайти компанії доступні 12 мовами, зокрема українською. Серед найбільших ринків Ovoko – Литва, Франція, Латвія, Польща, Естонія та Фінляндія.

У 2022 році Ovoko залучила EUR14 млн інвестицій у раунді Series A, який очолив британський фонд Piton Capital. У 2024 році компанія отримала ще EUR20 млн в раунді Series B під керівництвом американського фонду Smash Capital. Серед інвесторів Ovoko також литовський фонд Practica Capital та інвестор із Vinted.