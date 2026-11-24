Кабінет міністрів України скасував прив'язку бронювання до фіксованої чисельності військовозобов'язаних працівників у підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК), квота 95% розраховуватиметься від фактичної кількості робітників підприємства, а не від чисельності, зафіксованої в рішенні Міноборони про критичність, повідомляє Українська рада зброярів.

"Раніше виробники ОПК могли бронювати до 95% військовозобов'язаних працівників, але розрахунок здійснювався на основі чисельності, зафіксованої в рішенні Міноборони про критичність підприємства. Навіть якщо виробництво розширювалося, а кількість працівників зростала, це не дозволяло автоматично збільшувати кількість заброньованих. Тепер це обмеження скасовано. Квота 95% розраховуватиметься від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства", – йдеться в повідомленні Ради зброярів у Facebook.

В організації пояснили, що після скасування обмежень є можливість збільшувати команду та виробництво без бюрократичних втручань, пов'язаних із фіксованою чисельністю штату.

"Скасування цієї норми було однією з ключових адвокаційних вимог Української ради зброярів. Ми системно порушували це питання в діалозі з державними органами та наполягали на необхідності змін. Сьогодні маємо конкретний результат цієї роботи", – зазначили у Раді зброярів.