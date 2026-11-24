Департамент інспектування Національного банку України (НБУ), що входив до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", керівництво якою здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник, виключено з організаційної структури регулятора.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, усі функції ліквідованого департаменту розподіляються між двома структурними підрозділами: департаментом інтегрованого нагляду за банками та департаментом нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг, що розширить закріплений за ними функціонал безвиїзного нагляд, та дасть можливість здійснення виїзного нагляду.

В НБУ підкреслюють, що це зроблено з метою підвищення ефективності виконання функцій нагляду за учасниками фінансового ринку.

Також зазначається, що до департаменту інтегрованого нагляду за банками передаються функції щодо планування, організації та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок банків, їх відокремлених підрозділів, перевірок небанківських надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, включаючи учасників банківських груп та небанківських фінансових груп, відповідальними особами яких є небанківські надавачі платіжних послуг.

До департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг передаються функції щодо планування, організації та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок небанківських фінансових установ, осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, колекторських компаній, інших учасників ринків небанківських фінансових послуг, включаючи учасників небанківських фінансових груп.

"Це сприятиме поширенню ризик-орієнтованого нагляду на весь наглядовий процес, зокрема дасть змогу перейти до інтегрованого планування наглядових дій (виїзних та безвиїзних) з метою поглиблення аналізу та пришвидшення наглядової реакції на виявлені порушення", - підкреслюється в інформації.

Також повідомляється, що внаслідок такого перерозподілу функцій у структурі зазначених департаментів відбудуться відповідні організаційні зміни.