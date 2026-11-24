Державний земельний кадастр за 10 місяців 2026 року наповнився відомостями про понад 380 тис. земельних ділянок, повідомила пресслужба Держгеокадастру агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що загалом у кадастровій системі вже понад 26 млн ділянок – це близько 77% території України. Зокрема, до Державного земельного кадастру були перенесені з попередніх локальних систем всі ділянки, на які видано правовстановлюючі документи: державні акти/укладено договори оренди до 2013, тощо.

Реєстрація потрібна, щоб ділянка отримала кадастровий номер, після цього можна оформити право власності чи користування нею. Зареєструвати її можна, зокрема, на підставі державного акта на право власності чи постійного користування землею, сертифіката на земельну частку (пай) або рішення про дозвіл на розроблення документації із землеустрою.

Щоб зареєструвати ділянку, необхідно звернутися до сертифікованого інженера-землевпорядника. Він за договором розробляє документацію із землеустрою, щонайдовше – шість місяців. Інженер-землевпорядник подає заяву, документацію та електронний документ онлайн через електронний кабінет на порталі "Е-сервіси" e.land.gov.ua. Паперові заяви через ЦНАП не приймають.

Протягом 14 календарних днів заяву розглядає державний кадастровий реєстратор, якого система обирає автоматично за принципом випадковості. Стан розгляду інженер-землевпорядник бачить в електронному кабінеті. Далі ділянка отримує кадастровий номер, а заявник – безстроковий витяг з Державного земельного кадастру: в електронному кабінеті або на папері через ЦНАП. Відтак право власності чи користування ділянкою реєструють у реєстратора речових прав.

З жовтня 2026 року законодавство передбачає оплату послуги з державної реєстрації земельної ділянки. Документ про оплату подаватимуть разом із заявою – технічну можливість для цього в електронному кабінеті планують запровадити наступного року.

Перелік сертифікованих інженерів-землевпорядників можна знайти за посиланням.