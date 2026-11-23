Учасники першого установчого засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань мікро-, малого підприємництва та самозайнятості (МСБ) під головуванням міністра економіки та довкілля України Олександра Кравченка підтримали пропозиції щодо обмеження штрафів за технічні помилки під час застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО), а також домовилися опрацювати нову модель блокування податкових накладних (РН) і підходи до оподаткування ФОП, повідомили учасники засідання у Facebook у понеділок.

Як зазначив представник Економічної експертної платформи Олег Гетьман, у засіданні взяли участь керівництво Мінекономіки, голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій парламентського комітету з питань економічного розвитку Ігор Марчук, представники Міністерства фінансів, BRDO, Офісу бізнес-омбудсмена та бізнес-асоціацій.

За його словами, члени МРГ підтримали пропозиції щодо обмеження штрафних санкцій (які нині становлять 100-150% вартості товару) за техпомилки у реквізитах розрахункових документів РРО, запровадження можливості їх самостійного виправлення підприємцями та прирівняння рахунків небанківських надавачів платіжних послуг до банківських рахунків. Сторони домовилися опрацювати редакційні пропозиції та відповідний законопроєкт №16036.

Крім того, учасники засідання розглянули питання зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, зокрема, пропозицію законодавчо обмежити строк такого зупинення із запровадженням автоматичної реєстрації, якщо Державна податкова служба (ДПС) не ухвалить рішення у визначений термін. До наступного засідання члени МРГ мають опрацювати нову модель і визначитися з подальшими кроками.

Обговорювалось також питання можливого запровадження обов'язкової реєстрації платниками ПДВ для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку у межах виконання структурних маяків МВФ. За розрахунками Економічної експертної платформи, впровадження ПДВ для ФОП із порогом EUR85 тис. може торкнутися близько 250 тис. суб'єктів господарювання та спричинити 88-162 млрд грн витрат на рік на облік і звітність.

Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак повідомив, що бізнес-асоціаціям запропонували до наступного засідання подати письмові пропозиції щодо цього питання, а Мінфіну – показати, як запропонована система працюватиме на практиці. Сам Чумак виступив за збереження чинних правил реєстрації ФОП платниками ПДВ до завершення воєнного стану та запросив представників уряду й Мінфіну провести виїзне засідання МРГ у Харкові; цю ідею підтримав народний депутат Ігор Марчук, запропонувавши перейти до планування поїздки.

"Мінфін знову згадав про вимогу МВФ щодо обов'язкової реєстрації ФОПів платниками ПДВ. Я ще розумію, що ми вступаємо в ЄС і там є відповідна Директива. Але Україна не планувала вступати в МВФ. Тому цей аргумент я вже не сприймаю. Давайте відстоювати право українських підприємців в умовах війни працювати без додаткових вимог та витрат. В ЄС війни немає (поки немає), МВФ ні з ким не воює", – написав Чумак у Facebook.

Він також додав, що з шести бізнес-асоціацій, що входять до первинного складу МРГ тільки одна є регіональною (з Харкова) та повністю представляє прифронтовий бізнес.

"Маю надію та будемо наполягати, щоб кількість бізнес об'єднань у складі МРГ була більша і було забезпечено регіональне представництво", – зауважив президент асоціації.

За словами нардепа Марчука, під час засідання також порушувалися питання впровадження електронного чека та вимог до малого і середнього бізнесу щодо укриттів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт №16036, який передбачає зменшення штрафних санкцій за технічні помилки у реквізитах розрахункових документів при застосуванні РРО/ПРРО та врегулювання розрахунків через небанківських надавачів платіжних послуг.

МРГ з питань МСБ була створена у липні поточного року. Її очолює міністр економіки та довкілля. До її складу також входять голова Державної регуляторної служби, представники секретаріату Кабміну, комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, нардепи, бізнес-омбудсмен, а також представники місцевого самоврядування, бізнес-асоціацій, наукових установ та експертного середовища.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AHnKd9M8j/

https://www.facebook.com/share/p/1Hf3QrJCcD/

https://www.facebook.com/share/p/1JD6zjuAq8/