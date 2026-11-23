Машинобудівники "ДТЕК Енерго" у січні-жовтні цього року виготовили та відремонтували 1,3 млн од. гірничо-шахтного обладнання (ГШО), зокрема, виготовили 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів та чотири електродвигуни, повідомила машинобудівна Corum Group на Facebook.

За цей період вони також випустили близько 1,7 млн запчастин і комплектуючих. Зокрема, у жовтні виготовлено майже 2 тис. комплектуючих і запчастин для обслуговування та ремонту техніки, та відремонтовано 31 од. обладнання.

Водночас, один з машинобудівних активів "ДТЕК Енерго" – "Корум Дружківський машзавод" повідомив, що за січень-жовтень він виготовив 226 од. ГШО та більш ніж 1 млн комплектуючих, запчастин та металоконструкцій.

"Водночас у цехах триває робота над великими замовленнями. Машинобудівники виготовляють три шахтні кліті, ремонтують шківи та відновлюють 160 секцій механізованого кріплення", – йдеться у повідомленні заводу.

Як повідомлялось, за січень-жовтень минулого року машинобудівними заводами "ДТЕК Енерго" було виготовлено та відремонтовано 2,7 тис. од. ГШО (зокрема, сім нових комбайнів) та понад 2 млн запчастин та комплектуючих.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. За підсумками 2025 року "ДТЕК Енерго" інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) – понад 18 млрд грн. Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.

До складу його машинобудівних активів входять релокований у Дніпро 2022 року "Корум ДрМЗ", харківський завод "Світло шахтаря" та Першотравенський ремонтно-механічний завод.