АТ "Українська біржа" (УБ, Київ), яка 1 липня цього року виграла в апеляційному суді дворічну справу про позбавлення її ліцензії, у понеділок відновила зупинені 8 липня 2024 року торги, кількість активних на українському ринку фондових бірж знову дорівнює трьом.

Як повідомила УБ на сайті, на початковому етапі ведуться торги облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), у понеділок був укладений паузи у 2,5 роки договір між ТОВ "БТС Брокер" та ТОВ "КІНТО, Лтд".

УБ нагадала, що торги проводяться на власній торговельній платформі Phoenix, яку біржа розбудовує з 2018 року і яка надає можливість інтеграції ІТ-систем учасників через API за протоколом FIX – міжнародним стандартом обміну торговельними даними.

"Ми зберегли команду біржі й тепер зосереджені на тому, щоб учасники могли якомога швидше відновити роботу та інтегрувати торги у власні системи", – зазначив голова правління УБ Артемій Єршов, який також подякував інфраструктурним партнерам та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на чолі з Олексієм Семенюком за конструктивну співпрацю під час підготовки до запуску торгів.

Єршов повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі біржа активно працює над поверненням брокерів та сподівається на успіх у цьому, бо її послуги та програмний продукт залишаються конкуретноздатними попри більш ніж дворічну паузу в торгах.

Як повідомлялося, наприкінці березня 2024 року НКЦПФР попередила учасників ринку про наявність ризику втрати двома з трьох українських фондових бірж – ПФТС і УБ – ліцензій через порушення ліцензійних умов і запропонувала розглянути можливі варіанти вирішення питання, зокрема, створення нової біржі, а також добровільної здачі біржових ліцензій.

ПФТС змогла виконати пруденційні нормативи та зберегла ліцензію. Що стосується УБ, то НКЦПФР анулювала її ліцензію 8 липня 2024 року через санкції до міноритарного власника, і хоча апеляційний суд 24 вересня того ж року призупинив це рішення регулятора, зупинені біржою 8 липня торги так і не було відновлено.

Колегія суддів апеляційного суду у своїй постанові зазначила, що врахувала вжиття біржою всіх можливих заходів з метою унеможливлення впливу Freedom Holding Corp., кінцевим бенефіціаром якого є підсанкційна особа Тимур Турлов, на діяльність УБ із виключенням можливості контролю через акції.

Згідно з інформацією у системі розкриття інформації НКЦПФР, найбільшим акціонером УБ станом на серпень 2026 року залишалася Freedom Holding із часткою 24,265088%. Крім цього, Єршову належало 6,9032%, ексдиректору біржі з розвитку бізнесу Олексію Сухорукову – 5,919289%, ексміністру фінансів Юрію Колобову – 8,99892%.

Президента Казахстанської шахової федерації, засновника та гендиректора Freedom Holding Corp. з капіталізацією $11 млрд Турлова, проти якого Україна з жовтня 2022 року застосувала персональні санкції, наприкінці вересня 2026 року обрано президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). За його пропозицією віцепрезидентом ФІДЕ став радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

На ринку України, крім ПФТС, ліцензію фондової біржі має також ПрАТ "Фондова біржа "Перспектива" (Дніпро). За даними регулятора НКЦПФР, обсяг торгів на фондових біржах за 10 місяців 2026 року становив 1 трлн 219,8 млрд грн, з них частка ПФТС – 71,1%, "Перспективи" – 28,9%.

Найбільший обсяг торгів протягом цього періоду серед фінансових інструментів було зафіксовано з ОВДП – 914,83 млрд грн, або 75,0%, зазначила Нацкомісія. За ними йдуть свопи – 266,06 млрд грн, або 21,8%, корпоративні облігації – 17,03 млрд грн, або 1,3% та облігації іноземної держави – 8,26 млрд грн, або 0,7%.