Галузеві критеріїв, за якими страховики можуть отримати статус критично важливих підприємств, а значить бронювати військовозобов'язаних працівників не змінюються, повідомляється у листі Національного банку України (НБУ) учасникам фінансового ринку та профільним асоціаціям від 22 листопада 2026 року.

В ньому зазначається, що постанова Кабміну від 23 жовтня 2026 року №1328 зобов'язала державні органи переглянути критерії критичності. За результатами розгляду надісланих Нацбанком матеріалів Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних узгодив чинні галузеві критерії та сфери діяльності, в яких підприємства, установи та організації можуть визначатися Національним банком критично важливими.

Для страхового ринку це означає, що й надалі діє постанова правління НБУ №32 від 14 березня 2025 року. Одна з її обов'язкових умов є належність страховика до I групи суспільної важливості. За переліком НБУ на 2026 рік до цієї групи віднесено 20 компаній, а загалом на ринку зараз працюють 53 страховики. Решта, понад 30 компаній, не можуть скористатися галузевим механізмом навіть для того, щоб зберегти керівника чи актуарія.

Як повідомила Асоціація "Страховий бізнес" (АСБ), 15 жовтня 2026 року вона звернулася до Кабміну, НБУ, Міністерства економіки та довкілля та Міністерства оборони з пропозицією дозволити бронювання мінімально необхідних працівників всіх страховиків, незалежно від групи. У відповіді від 3 листопада НБУ повідомив, що взяв пропозиції до відома і вже запропонував Мінекономіки зберегти чинні критерії. Розширення критеріїв, за словами регулятора, потребувало додаткового опрацювання з урахуванням позиції Координаційного центру.

"У невеликому страховику кожну функцію зазвичай виконує одна людина. Фахівців на ринку бракує, тому швидко знайти заміну навряд чи вдасться, а нового кандидата ще має погодити регулятор. Якщо мобілізують одного-двох таких працівників, компанія може не виконати обов'язкових вимог", – підкреслюється в інформації АСБ.

Асоціація пропонує, щоб кожен ліцензований страховик, який виконує вимоги регулятора, міг забронювати мінімально необхідну кількість ключових осіб незалежно від групи суспільної важливості. Це керівник і члени наглядового та виконавчого органу, а також фахівці, відповідальні за управління ризиками, комплаєнс, внутрішній аудит і актуарну функцію. Інших працівників, наприклад, фінансового моніторингу, бухгалтерії чи врегулювання збитків, можна було б додати лише тоді, коли їхню незамінність документально обґрунтовано. Перелік таких осіб підтверджуватиме НБУ, який погоджує ключових працівників та бачить всю систему управління страховика.