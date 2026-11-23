АТ "Укрнафта" розвиває окремий сервісний напрям для внутрішніх потреб і зовнішніх замовників – дослідження свердловин та пластових флюїдів, повідомило товариство у понеділок.

"У 2024-2026 рр. "Укрнафта" системно оновлює приладову базу: замінює застаріле обладнання радянського виробництва на сучасні рішення від провідних світових виробників. Завершити перший етап компанія планує наступного року", – зазначили в компанії.

Йдеться, зокрема, про 59 глибинних автономних манометрів канадського виробництва, два комплекти глибинних пробовідбірників з Німеччини, 56 гирлових автономних манометрів німецько-українського виробництва, чотири комплексні автономні прилади типу PLT та 24 комплекси ехолот-динамографів зі США.

"Окремо розвиваємо лабораторну експертизу. Наші фахівці вже працюють з установкою Visual Fluid-Eval (PVT) від французької Vinci Technologies – єдиною в Україні для дослідження газоконденсатних систем", – додали в компанії.

За словами голови правління "Укрнафти" Богдана Кукури, зазначена установка дає можливість відтворювати пластові умови та аналізувати поведінку нафти й газоконденсату. Це дає точніші дані для технічних рішень і підвищує якість роботи зі свердловинами та родовищами.

"Для нас це ще один напрям технологічного розвитку: посилюємо власну експертизу, зменшуємо залежність від зовнішніх сервісів і водночас створюємо нову пропозицію для ринку", – наголосив він.

Як наслідок, "Укрнафта" отримує не просто новий парк приладів, а повноцінну компетенцію, яку може використовувати і всередині компанії, і як окрему ринкову послугу, доповнив Кукура.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку; видобуток нафти і газу; надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.