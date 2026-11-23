Вплив дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років на бізнес у 2026 році відчули 50% опитаних роботодавців проти 56% у 2025 році, свідчать результати опитування, оприлюднені на платформі "OLX Робота".

Згідно з даними дослідження, які є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", не помітили змін 28% респондентів (у 2025 році – 34%), а частка тих, кому було важко відповісти, зросла з 9% до 22%.

Серед тих, хто відчув вплив, 48% вказали на зростання кількості звільнень молодих працівників, 45% – на складність пошуку молодих кадрів, 32% – на зменшення кількості відгуків на вакансії, 25% – на погіршення якості кандидатів на стартові посади, а 20% – на зростання зарплатних очікувань серед молоді.

Окреме опитування юнаків віком до 22 років OLX Робота" показало, що частка тих, хто планує виїхати з України, зросла з 23% у 2025 році до 27% у 2026 році Водночас більшість опитаних не планує виїзд.

Вплив виїзду юнаків зростає зі збільшенням розміру компанії: про його відчутність заявив 51% респондентів у компаніях зі штатом 1-10 працівників, 57% – зі штатом 11-50 працівників, 56% – 51-250 працівників та 60% – понад 250 працівників.

Більшість опитаних роботодавців (40%) представляє роздрібну торгівлю, 14% – сферу надання послуг, 8% – IT-сектор, а виробництво товарів, будівництво та гуртова торгівля – по 7% кожна. У дослідженні також брали участь компанії з інформаційно-консультаційних послуг, транспорту й логістики, HoReCa та сільського господарства.

Більшість респондентів (38%) не змінювала підходи до найму після запровадження дозволу на виїзд. Серед тих, хто впроваджував адаптаційні заходи, 29% почали активніше залучати старших кандидатів, 18% – жінок, 9% – фрилансерів, дистанційних працівників або фахівців з інших регіонів, а 5% згадали внутрішнє навчання та програми утримання молоді.

Водночас 9% роботодавців розглядають повне або часткове припинення діяльності, ще 9% тимчасово заморозили розширення бізнесу, а 2% вдавалися до скорочення вакансій та оптимізації структури штату.

У жовтневому опитуванні роботодавців у 2026 році взяли участь 5,9 тис. респондентів (у вересні 2025 року – 573 респонденти).

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2025 року Кабмін опублікував постанову, яка дозволила виїзд закордон юнакам віком 18-22 роки. Тоді в опитуванні Work.ua чимало роботодавців повідомили, що з виїздом хлопців побоюються одочасного виїзду матерів, дружин, сестер та партнерок, які до цього, можливо, не планували релоковуватися.

Для подолання викликів деякі компанії почали наймати неповнолітніх та перекваліфіковувати наявний персонал.

Як свідчать дані серпневого дослідження кадрового порталу Work.ua, кількість чоловіків віком 18-22 років, які відгукувалися на вакансії, у липні 2026 року порівняно з показником рік тому скоротилася на 19% – із 16,7 тис. майже до 13,5 тис. Кількість відгуків серед жінок відповідної вікової категорії зменшилася на 2% – із майже 33,4 тис. у липні-2025 до 33 тис. у липні-2026, тоді як загальна кількість кандидатів на сервісі зросла на 11%.