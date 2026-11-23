Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних погодив 100% оновлених критеріїв критичності, тепер органи влади мають до кінця наступного тижня переглянути раніше ухвалені рішення та уточнити, які підприємства зберігають статус за оновленими критеріями, повідомило Міністерство економіки та довкілля України в понеділок.

За інформацією на сайті відомства, якщо підприємство не зберігає статус за оновленими критеріями, але відповідає іншим чинним критеріям, воно може подати документи за ними.

Крім того, у міністерстві зазначили, що в окремих випадках Координаційний центр може рекомендувати збільшити ліміт бронювання для стратегічно важливого підприємства, якщо відповідний орган влади обґрунтує недостатність встановленого ліміту, однак така рекомендація не означає автоматичного збільшення ліміту.

Як повідомлялося, Спілка українських підприємців (СУП) 23 листопада закликала уряд якомога швидше оприлюднити перелік держорганів, оновлені критерії критичності яких погодив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних, оскільки через відсутність цього списку у відкритому доступі підприємства не можуть перевірити, чи поширюється на них продовження статусу критично важливих і бронювання працівників до 20 грудня 2026 року включно.

Цього ж дня на сайті уряду було опубліковано постанову від 19 листопада, якою до 20 грудня 2026 року включно продовжується чинність рішень про визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, а також відстрочок від призову за мобілізацією для їхніх військовозобов'язаних працівників, наданих через портал електронних послуг, йдеться у тексті документа та додатку до нього.

Кабмін 23 жовтня 2026 року фіналізував зміни у системі бронювання, відокремивши критичність підприємств від економічних показників, оновивши галузеві та регіональні критерії. Також було створено Коордцентр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й знижено максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 95% із можливістю звернення до Коордцентру щодо збільшення квоти. Уряд також анонсував механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання щодо регулярного добровільного залучення працівників до військової служби який наразі розробляється.