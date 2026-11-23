Комісія з проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом визначила перелік із шести кваліфікованих учасників конкурсу.

Як йдеться у протоколі засідання комісії від 12 листопада, опублікованому на сайті НЕК "Укренерго", кваліфікованими учасниками стали АТ "Укрнафта", АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль", АТ "Криворізька теплоелектроцентраль", ТОВ "КГГ-Енерго" та ТОВ "Енерджисофт".

"Члени конкурсної комісії обговорили подані учасниками конкурсу пропозиції, додаткові роз'яснення з підтверджуючими документами та їх відповідність конкурсній документації та вимогам законодавства. За результатами відбору було визначено, що всі пропозиції відповідають кваліфікаційним вимогам", – йдеться у протоколі засідання.

За інформацією YouControl, ТОВ "Енерджисофт" зареєстровано 15 червня 2026 року зі статутним капіталом 1 тис. грн в Києві. Кінцевим бенефіціарієм з часткою 90% у статутному капіталі є Євгеній Воробйов. Основним видом діяльності вказано виробництво електроенергії.

Своєю чергою ТОВ "КГГ-Енерго" зареєстровано 16 січня 2006 року з юридичною адресою у Кременчузі (Полтавська обл.) та статутним капіталом 100 тис. грн. Кінцевим бенефіціарієм з часткою 52% у статутному капіталі є Валентина Волконська. Основним видом діяльності вказано оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням та приладдям до нього.

Як повідомлялося, на конкурсі на 1,5 ГВт генеруючої потужності Київська та Черкаська області отримують квоту в 250 МВт, Сумська, Харківська та Полтавська разом – 872 МВт, Дніпропетровська – 283 МВт, Одеська – 100 МВт.

"Укренерго" звертало увагу, що мінімальний термін експлуатації кожного енергооб'єкта має становити не менше 20 років або 100 тис. годин роботи, а нові енергоустановки мають відповідати технічним вимогам, які повинні спростити балансування ОЕС України. Потужність об'єктів має бути не менше 10 МВт.

Комісію з проведення конкурсу на будівництво 1,5ГВт нової генеруючої потужності очолює перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Сумарна потужність гарантованих бізнесом проєктів у результаті першого етапу конкурсу, який завершився наприкінці 2025 року, становить 78,1 МВт. За його правилами, "Укренерго" мало компенсувати капітальні вкладення в будівництво таких об'єктів. Для другого етапу було оновлено правила: переможцям надаватиметься підтримка за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі – до 27,92 євроцента за 1 кВт*год.

Як пояснював член правління "Укренерго" Іван Юрик, в осінньо-зимовий період час підтримки становитиме сім годин на добу, у весняно-літній – п'ять годин. За його словами, таким чином системний оператор мотивує інвестора до роботи у період доби, коли додаткова потужність найбільше потрібна енергосистемі.

Він додав, що розрахунки фахівців компанії свідчать про трирічний термін окупності проєктів для інвесторів, але, враховуючи вимогу щодо обов'язкового облаштування на нових енергооб'єктах захисту другого рівня, термін гарантованої цінової підтримки виробників встановлюється на п'ять років.

На введення нових генеруючих потужностей в експлуатацію дається 20 місяців після визначення переможців конкурсу.