Спілка українських підприємців (СУП) закликала уряд якомога швидше оприлюднити перелік державних органів, оновлені критерії критичності яких погодив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних, оскільки через відсутність цього списку у відкритому доступі підприємства не можуть перевірити, чи поширюється на них продовження статусу критично важливих і бронювання працівників до 20 грудня 2026 року включно.

Згідно з позицією організації, за даними Мінекономіки, станом на 12 листопада 90% держорганів, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації, переглянули свої критерії, а Коордцентр погодив їх у межах передбаченого 10-денного строку, однак сам перелік досі не оприлюднено. У СУП висловили сподівання, що статус критично важливих підприємств і бронювання працівників продовжать одночасно без перерв і додаткових дій з боку роботодавців.

"Сподіваємося, що статус критично важливих підприємств і бронювання їхніх працівників продовжать одночасно, без перерв і додаткових дій з боку роботодавців. Для підприємств це можливість зберегти команди й забезпечити безперервну роботу під час переходу на нові правила", - йдеться в публікації на сайті СУП в понеділок.

У спілці зазначили, що продовження до 20 грудня діє для рішень держорганів, які на день набрання чинності новою постановою погодили оновлені критерії з Координаційним центром, якщо строк таких рішень сплив у період із 27 жовтня 2026 року до набрання чинності новою постановою або спливає раніше 20 грудня 2026 року, за винятком скасованих або тих, що підлягають скасуванню рішень.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову №1452, якою до 20 грудня 2026 року включно продовжив чинність рішень про визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, а також відстрочок від призову за мобілізацією для військовозобов'язаних працівників, наданих через портал електронних послуг "Дія". Документ також зобов'язує керівників критично важливих установ та представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної техдопомоги привести кількість заброньованих працівників у відповідність до вимог порядку бронювання до 20 грудня 2026 року, а Мінцифри - протягом п'яти днів із дня набрання чинності постановою забезпечити можливість бронювання працівників таких підприємств, установ і організацій через єдиний держвебпортал електронних послуг.

Крім того, постановою №1452 внесено зміни до постанови уряду від 27 січня 2023 року №76 та положення про Координаційний центр, затвердженого постановою №1328 від 23 жовтня 2026 року. Зокрема, до підстав роботи Координаційного центру додано розгляд звернень ДПС та/або БЕБ щодо виявлення і документального підтвердження ознак систематичного використання підприємствами, установами та організаціями схем ухилення від сплати ПДВ та/або ПДФО, а погодження критеріїв дозволено фіксувати також у засвідченому секретарем центру витязі з протоколу його засідання.