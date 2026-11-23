Інвестиційно-девелоперська компанія City One Development ввела в експлуатацію перший житловий будинок фінальної, восьмої черги кварталу "Новопечерські Липки", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна у пресслужбі компанії.

"Це вже п’ятий будинок, який ми ввели в експлуатацію в "Новопечерських Липках" під час повномасштабної війни, і перший у фінальній, восьмій черзі. Для City One Development ця черга – фінальна глава великої будівельної історії. Для майбутніх мешканців – лише початок власної. Вони оселяться там, де вже працюють школи, садочки та місцеві бізнеси, де люди знають своїх сусідів. Саме таким ми й задумували квартал – місцем, яке стає домом ще до того, як буде завершено його останній будинок", – зазначив Валерій Кодецький, президент компанії City One Development.

Готовність будинку з проєктним номером 9 підтверджено сертифікатом Державної інспекції архітектури та містобудування України № ІУ123261030742. У новому 16-поверховому будинку налічується 71 квартира загальною площею 7791,3 кв. м. Площа вбудованих нежитлових приміщень становить 1 646,1 кв. м, а загальна площа всіх приміщень будинку – 11 384,6 кв. м.

Одночасно з будинком ввели в експлуатацію однорівневий підземний паркінг на 51 машиномісце загальною площею 1876,3 кв.м. Готовність до експлуатації паркінгу підтверджено окремим сертифікатом № ІУ123261030684.

Загальна площа двох введених в експлуатацію об’єктів становить 13 260,9 кв. м.

Будинок № 9 став 27-м житловим будинком у складі кварталу "Новопечерські Липки".

У межах восьмої черги триває будівництво ще чотирьох житлових будинків: № 5, 6, 7 і 8. Після їх завершення житлова забудова кварталу буде повністю сформована.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року City One Development ввела в експлуатацію сьому чергу, у складі якої чотири житлові будинки на 475 квартир і підземні паркінги на 434 машиномісця. Загальна площа цих об’єктів становила 91,8 тис. кв.м. Від початку повномасштабної війни компанія ввела в експлуатацію у кварталі понад 105 тис. кв.м нерухомості.

"Новопечерські Липки" – найбільший житловий квартал бізнес-класу в середмісті Києва, що розташований на вул. Андрія Верхогляда в Печерському районі. На території площею понад 25 га працюють дві школи, дитячий садок, медичні центри, спортивні заклади та ще понад 150 об’єктів комерційної та сервісної інфраструктури.

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом, яка спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабними житловими комплексами, а також активно інвестує в розвиток української промисловості. У портфелі City One Development понад 1 млн 240 тис. кв. м реалізованих об’єктів та 500 тис. кв. м на стадії будівництва.

Серед житлових проєктів компанії у столиці - "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort" та The Light, серед промислових - два заводи з виробництва флоат-скла: в ІП "Місто Скла" у м.Березань (Київська обл.) та ІП "Галіція" у м.Калуш (Івано-Франківська обл.).