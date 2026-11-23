Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою до 20 грудня 2026 року включно продовжив чинність рішень про визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, а також відстрочок від призову за мобілізацією для їхніх військовозобов'язаних працівників, наданих через портал електронних послуг, йдеться у тексті документа та додатку до нього.

Згідно з постановою від 19 листопада 2026 року №1452, це стосується рішень держорганів, які станом на день набрання чинності документом узгодили критерії з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних, якщо строк дії таких рішень і відстрочок спливає раніше 20 грудня 2026 року або закінчився в період між набранням чинності постановою №1328 та постановою №1452.

При цьому строк підтвердження статусу критично важливого для рішень, термін яких закінчився між набранням чинності постановами №1328 та №1452, не застосовується, а продовження не поширюється на рішення, які скасовано або підлягають скасуванню згідно з постановою №1328 чи законодавством.

Документ також зобов'язує керівників критично важливих підприємств та представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної техдопомоги (із затвердженого Секретаріатом Кабміну переліку) до 20 грудня 2026 року привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог порядку бронювання; протягом цього строку відповідні норми порядку щодо них не застосовуються. Мінцифри має протягом п'яти днів із дня набрання чинності постановою забезпечити можливість бронювання через єдиний держвебпортал електронних послуг працівників зазначених критично важливих підприємств, установ і організацій, а переведення на спеціальний військовий облік таких заброньованих осіб здійснюватиметься без урахування строку, визначеного у першому абзаці пункту 29 порядку бронювання.

Згідно зі змінами до постанови уряду від 27 січня 2023 року №76 та положення про Координаційний центр, затвердженого постановою №1328, у разі визначення організації критично важливою рішенням Кабміну кількість військовозобов'язаних для бронювання за результатами розгляду Координаційним центром визначає сама організація. Крім того, у низці пунктів порядку бронювання назву "Мінрозвитку" замінено на "Мінрегіон", а узгодження критеріїв Коордцентром дозволено фіксувати також у засвідченому секретарем центру витязі з протоколу його засідання.

Також до повноважень і підстав роботи Координаційного центру додано розгляд звернень Державної податкової служби (ДПС) та/або Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо виявлення і документального підтвердження ознак систематичного використання підприємствами, установами й організаціями схем ухилення від сплати податку на додану вартість та/або податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомлялося, наказом №1648 від 23 листопада Мінкульт затвердив нові критерії, за якими визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко за результатами чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України у листопаді заявляв, що відомство працює над спрощенням процедур підтвердження критичності через Координаційний центр та усуненням техпроблем із бронюванням через "Дію". Також разом із Міноборони та Мінцифри опрацьовуватиме пропозиції бізнесу щодо більшої передбачуваності механізму бронювання.

Раніше, 23 жовтня, Кабмін фіналізував зміни у системі бронювання, відокремивши критичність підприємств від економічних показників, оновивши галузеві та регіональні критерії. Також було створено Коордцентр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й знижено максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 95% із можливістю звернення до Коордцентру щодо збільшення квоти. Уряд також анонсував механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання щодо регулярного добровільного залучення працівників до військової служби який наразі розробляється.