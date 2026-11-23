Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Після додаткових консультацій із Нацбанком до законопроєкту внесено технічні корективи та уточнення, необхідні для узгодження підходів до регулювання цього ринку", – написав він в Телеграм-каналі у понеділок.

Також під час розгляду законопроєкту №10225-д комітет врахував пропозицію бізнесу щодо продовження строків для відновлення первинних документів, втрачених або знищених платниками податків. Зокрема, на період із 1 серпня 2026 року до 31 грудня 2027 року строк відновлення втрачених документів збільшується з 90 до 180 календарних днів, строк перенесення документальної перевірки у зв'язку з їх втратою зростає до 210 днів, а на період відновлення документів та перенесення перевірки зупиняється перебіг строку давності.

Перший заступний голови комітету Ярослав Железняк додав, що законопроєкт може бути розглянутий на найближчому пленарному тижні (24-27 листопада).

"Сподіваюся, на цьому пленарному тижні цей шлях восьми років буде завершено, криптоактиви нарешті вийдуть з тіні у легальне поле, і ми як держава отримаємо мільярдні податки. Справді, найскладніший законопроєкт у моїй законотворчій кар'єрі", – додав нардеп.

Як повідомлялося, 4 листопада фінкомітет уже рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №10225-д у другому читанні та в цілому, проте 5 листопада НБУ заявив про неможливість підтримки документа в тодішній редакції та закликав парламентарів доопрацювати його. Серед ключових ризиків центробанк називав неконтрольований допуск іноземних токенів, що загрожує монетарному суверенітету та фінансовій стабільності, регуляторні прогалини для іноземних активів порівняно з українськими, а також ризики монополізації та корупційних зловживань під час авторизації операторів торговельних майданчиків.

Законопроєкт №10225-д запроваджує комплексне оподаткування операцій із віртуальними активами за аналогією з цінними паперами. Для фізичних осіб оподатковуватиметься лише позитивний фінрезультат (прибуток) за результатами року за загальною ставкою ПДФО. Водночас обмін активів на інші віртуальні активи, прибуток у межах однієї мінімальної заробітної плати чи безоплатно отримані токени не оподатковуватимуться. Для вже наявних активів передбачено перехідний період до кінця 2028 року зі зниженою пільговою ставкою ПДФО 5%.

Водночас для юросіб встановлюються спеціальні податкові різниці, операції з випуску та обміну ВА звільняються від ПДВ, а постачальникам послуг з ВА заборонено бути платниками єдиного податку.

Заразом документ встановлює жорсткі вимоги до постачальників послуг (криптобірж, кастодіанів тощо): вони зобов'язані пройти авторизацію, протягом 60 днів стати на облік та щорічно подавати звітність про операції резидентів України, що стане першим кроком до впровадження міжнародних стандартів CARF та DAC8. За порушення передбачено штрафи, однак для адаптації ринку діятиме перехідний період із їх суттєвим зменшенням. Також у документі чітко прописано правила зберігання активів клієнтів і захисту їхніх прав.

Додатково в проєкті закріплено заборону на недобросовісну рекламу ВА (заборонено просувати крипту як платіжний засіб в Україні чи обіцяти гарантовані прибутки), посилено механізми фінмоніторингу та перевірки джерел походження коштів за аналогією з банківським сектором і передбачено правовий захист для викривачів (інформаторів) порушень.

Законопроєкт набирає чинності 1 липня 2027 року.