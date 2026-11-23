Національний банк України того тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку майже на $322 млн, або на 18%, – до $1 млрд 462,8 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

За даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі та продажу валюти зменшилося до $191,1 млн із $239,6 млн за аналогічний період позаминулого тижня, а загалом становило $764,3 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне від'ємне сальдо з понеділка до четверга скоротилося до $73,4 млн із $88,5 млн тиждень тому.

Водночас долар за минулий тиждень за офіційним курсом подешевшав на 0,8%, або на 37 коп., – до 45,0532 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара протягом тижня рухався услід за офіційним: курс купівлі знизився на 44 коп. – до 45,20 грн/$1, а курс продажу – на 35 коп., до 45,69 грн/$1.