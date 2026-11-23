Міністерство юстиції України з 1 січня 2027 року впроваджує Єдину систему нотаріату, яка створить єдине цифрове середовище для роботи нотаріусів із нотаріальними реєстрами та забезпечить електронний обмін інформацією з іншими державними інформаційними ресурсами, повідомляє пресслужба відомства у понеділок.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції у соціальній мережі Facebook, складовими системи стануть Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиний реєстр нотаріусів.

На практиці нотаріуси отримають єдине робоче середовище для роботи з реєстрами та держресурсами, що забезпечить можливість отримувати й використовувати актуальні відомості, зокрема перевіряти дійсність документів, що посвідчують особу, безпосередньо під час вчинення нотаріальних дій.

У відомстві зазначають, що для громадян це сприятиме швидшому вчиненню нотаріальних дій, підвищенню достовірності інформації, що використовується під час їх вчинення, а також посиленню захисту прав і законних інтересів.

"Захист інформації: доступ до Єдиної системи нотаріату надаватиметься виключно в межах визначених законом прав і повноважень із дотриманням вимог щодо захисту персональних даних та нотаріальної таємниці", – наголосили у Мін'юсті.