Столичний ТРЦ Cosmo Multimall, який було пошкоджено внаслідок атаки 19 жовтня, відновив блок "С" та ремонтує блок "В", повідомляється на Facebook-сторінці торгового центру.

"Наша головна місія зараз – відновити ТРЦ Cosmo Multimall. І ми щодня просуваємося до мети. Пошкоджені ділянки вже закрили ОСБ-плитами, міст прибрали, а частину стіни в Block C відновили. Зараз працюємо над ремонтом Block B та утепленням будівлі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Найбільше руйнувань зазнав блок "А" та "В" торгового центру. Зокрема, було сильно пошкоджено перехід між блоками, проте сама конструкція мосту витримала і не обвалилася. Блок "С" зазнав незначних руйнувань.