Корпорація Roshen відкрила перший магазин під власним брендом Lacmi, для старту обрано м.Самар на Дніпропетровщині, повідомляється на сторінці бренду в інстаграмі.

Зазначається, що відкриття відбулося 14 листопада. Серед пропозицій – торти, свіжі тістечка, цукерки, шоколад та кава.

"Наразі ми не надаємо коментарів щодо цього формату", – повідомила керівниця маркетингових комунікацій Roshen Олена Тарасюк "NV Бізнес".

Згідно з даними Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, Lacmi зареєстрована у січні 2021 року як власна торгова марка шоколаду Roshen.

Українська корпорація Roshen, за даними аналітичної компанії Global Growth Insights, за результатами 2025 року увійшла до переліку 20 найбільших кондитерських компаній світу, посівши 13-те місце. Згідно з оприлюдненими даними, річний дохід Roshen сягнув $1,5 млрд із показником середньорічного темпу зростання (CAGR) на рівні 4%.

До корпорації входять Київська, Кременчуцька, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) та фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва – близько 300 тис. тонн продукції на рік. Сьогодні продукція Roshen доступна у 57 країнах, зокрема США, Канаді, Європі, Грузії, Китаї, Японії, Кореї, Казахстані, Вірменії та інших країнах.